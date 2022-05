Incidents au stade de France : les riverains choqués par les violences

Samedi soir, les habitants de Saint-Denis, et surtout ceux résidant à proximité du stade de France, ont été témoins des violences et des débordements entre les supporters, des groupes de jeunes et la police.

Une soirée qu’ils ne sont pas près d’oublier. Alors qu’ils sont habitués à voir des supporters depuis leurs fenêtres, qui donnent directement sur le Stade de France, des habitants de Saint-Denis ont confié à CNEWS avoir été choqués des débordements survenus samedi soir lors de la finale de la Ligue des Champions.

Depuis leurs balcons ou fenêtres, ils ont pu voir des jeunes voler ou violenter des supporters, ainsi que de nombreuses personnes tenter de pénétrer dans le stade sans avoir de tickets.

Lorsque les forces de l’ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les supporters, les vapeurs sont montées jusqu’aux balcons, contraignant les résidents à fermer leurs fenêtres et se mettre à l’abri.

«Je n’ai jamais vu ça»

«La finale de la Coupe du Monde, ce n’était pas comme ça. En 2016, pour la coupe d’Europe, ce n’était pas comme ça, c’était calme», a raconté une habitante. Son mari, qui habite dans l’immeuble depuis quinze ans, a confirmé : «Je n’ai jamais vu ça».

La gestion de l’événement a été particulièrement critiquée, en France comme à l’étranger. Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, et la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, se sont exprimés ce lundi 30 mai à l'issue de la réunion de crise, et ont souligné la «fraude massive et industrielle» des faux billets. Une enquête de l’UEFA doit permettre de faire la lumière sur ces «dysfonctionnements» sur du match qui a opposé le Real Madrid et Liverpool.