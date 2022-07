Lyon : le ras-le-bol des commerçants de la Guillotière

L’insécurité pousse à bout les commerçants du quartier de la Guillotière, à Lyon (Rhône).

Après l'agression de policiers la semaine dernière, le quartier de La Guillotière à Lyon est au coeur de l'actualité. Les commerçants n'en peuvent plus de l'insécurité, à l'image de Marjorie, propriétaire de son restaurant depuis onze ans. A bout, elle songe même à partir à l'étranger.

«Il y a de plus en plus de mendicité, a confié au micro de CNEWS la restauratrice. La semaine dernière, on a viré deux personnes qui sont entrées dans le restaurant pour essayer de voler des touristes».

Pour elle, ce sont désormais tous les quartiers de Lyon qui comportent des risques. Tous ses employés ont été agressés en rentrant chez eux, a-t-elle affirmé.

«j’ai plus d’énergie, d’envie, de motivation»

Face à l’insécurité, Marjorie limite ses déplacements ou prend ses précautions. Par exemple, elle évite de marcher avec des objets de valeurs, des bijoux ou des montres.

Dans son immeuble, elle affirme que deux tiers des propriétaires ont plié bagages, excédés par les incivilités.

Aujourd’hui, la restauratrice est à bout. Malgré la présence de ses proches, elle envisage de partir à l’étranger : «j’ai plus d’énergie, d’envie, de motivation», conclut-elle, dépitée.