Vents violents : quels sont les 2 départements placés en vigilance orange ce vendredi ?

Deux départements ont été placés en vigilance orange aux vents violents pour la journée de vendredi. Des rafales jusqu'à 110 km/h sont attendues.

Le vent de sud va souffler fort ce vendredi 29 mars et notamment dans le Rhône et la Loire, qui ont été placés en vigilance orange par Météo-France. Des rafales comprises entre 60 et 90 km/h sont attendues en plaine. Elles pourraient atteindre 90 à 110 km/h en altitude et même au-delà sur les plus hauts sommets alpins.

Cette situation est due à un épisode tempétueux qui va amener le vent de sud à se renforcer durant la nuit de jeudi à vendredi. Sur le relief du Pilat, dans la Loire, les rafales atteindront 100 à 110 km/h et «pourront se propager en vallée du Gier, jusqu'à Givors voire jusqu'à l'est lyonnais».

©Météo-France

Globalement le vent sera présent, à des degrés divers, de Rhône-Alpes vers la région PACA, le Languedoc-Roussillon, le nord de Midi-Pyrénées ainsi que sur la Corse. Soufflant de Sud à Sud-Est, il atteindra 60 à 80 km/h en bord de Méditerranée ainsi que dans le domaine de l'Autan et ira même au-delà, à 80-90 km/h, dans les Cévennes.

Selon Météo-France, les températures minimales s'échelonneront de 6 à 10 °C en général du nord au sud, 11 à 14 autour du golfe du Lion et en Corse. Les maximales atteindront 12 à 16 °C sur la moitié nord du pays, 16 à 20 °C au sud et jusqu'à 24-25 °C sur la plaine du Roussillon.