Mort de Lola : une veillée de prières en hommage à la fillette

Des dizaines de personnes, voisins, riverains ou parents d’élèves ont participé ce vendredi soir à une veillée de prières dans le 19e arrondissement de Paris pour rendre hommage à Lola.

Ce vendredi, l'église Saint-Georges dans le 19e arrondissement de Paris a organisé une veillée de prières pour rendre hommage à Lola, la fillette assassinée la semaine dernière.

Organisée par cinq curés de l'arrondissement parisien et avec l'accord de la famille de la jeune fille, cette veillée avait pour but de rassembler les habitants du quartier et les amis de Lola.

Le père Mathias Sütterli, curé de la paroisse Sainte Claire d'Assise, explique pour CNEWS : «On voulait faire quelque chose de très ouvert parce que l’on sait bien que beaucoup de jeunes de son âge, du collège Georges Brassens, ne partagent pas la foi chrétienne.»

Il poursuit, expliquant que le but de cette veillée de prières en hommage à Lola était d'inviter «les gens, sortir de l’émotion où l’on tourne autour de soi-même et essayer d’entrer dans une espérance, essayer d’accueillir une consolation et sortir un petit peu de toutes les querelles politiques que l’on entend depuis ces jours-ci.»

De nombreux riverains présents

Les habitants du quartier sont venus nombreux pour rendre hommage à Lola. Les participants à la veillée de prières soulignent l'importance pour eux d'avoir pu participer.

Une habitante confie : «On sait que les horreurs existent mais c’est quelque chose de terrible quand ça se passe juste à côté. Tous les gens sont touchés, c’est terrible. Chacun a pu au moins avoir eu l’impression de faire quelque chose» grâce à cette veillée.

Les obsèques de Lola auront lieu ce lundi dans le Pas-de-Calais et les parents de la jeune fille ont appelé à la «dignité» et au «respect».