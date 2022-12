Réveillon de Noël : des livraisons de repas solidaires pour les personnes âgées isolées

Pour de nombreuses personnes, les fêtes de fin d'année sont l'occasion de se réunir en famille. Certains, notamment des personnes âgées, passeront pourtant Noël seuls, mais ils pourront compter sur des services de livraison de repas de fêtes à domicile.

La période de Noël n'est pas synonyme de rassemblements familiaux pour tout le monde. Si de nombreux Français retrouvent ceux qui leur sont le plus chers pour les fêtes de fin d'année, d'autres sont contraints de rester seuls, notamment des personnes âgées.

A la Roche-sur-Yon, en Vendée, la moyenne d'âge des clients de la société de livraisons de repas à domicile «Saveurs et Vie» se situe autour de 84 ans.

Pour cette semaine de Noël, chaque livraison comportera des petites attentions, notamment des bouteilles de champagne ou encore des calendriers. Mais les employés de la société offriront un cadeau encore plus précieux aux retraités : du temps.

«Habituellement, on calibre plutôt nos tournées à passer 4 minutes chez les personnes, et là, sur une semaine comme ça, on est plutôt sur 10 à 15 minutes. On met vraiment le business de côté pour passer plus de temps chez nos clients-convives», a déclaré Ludovic Masse, responsable Ouest de Saveurs et Vie, au micro de CNews.

Le nombre de seniors isolés a explosé en cinq ans

L'année dernière, deux millions de seniors ont souffert de solitude en France, loin de leurs cercles familiaux et amicaux, selon le baromètre «Solitude et isolement». Un chiffre en hausse de 122% par rapport à l'année 2017.

Et en ce week-end de Noël, une grève des contrôleurs SNCF va perturber la circulation des trains, empêchant des milliers de Français de rejoindre leurs proches.