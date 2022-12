Essonne : problèmes de chauffage, coupures d’eau chaude... l’hôpital d’Orsay au bord du chaos

Depuis le début du mois de novembre, l’hôpital d’Orsay (Essonne) n'a plus de chauffage et d’eau chaude. De la maternité aux urgences, les personnels soignants ont dénoncé des conditions déplorables pour travailler et accueillir les usagers.

Des services de plus en plus usés. Alors que la situation dans les hôpitaux en France ne cesse de se dégrader, celle d’Orsay (Essonne) est critique.

Au moment où les personnels soignants devaient déjà faire face à un manque important de lits, poussant certains malades à s’allonger sur des brancards, et même des chaises, ils sont en outre privés de chauffage et d’eau chaude depuis le 12 novembre. Au début du mois de décembre, le thermomètre était même descendu jusqu’à 13 °C dans le couloir des urgences.

Face au manque de moyen et d’effectif, les urgentistes sont à bout. Une infirmière du service a confié à CNEWS que certains de ses collègues avaient même été obligés «d’utiliser des bouilloires pour leurs patients puissent faire leur toilette». «Nous aimerions faire notre travail correctement, mais nous n’en avons pas les moyens», a-t-elle ajouté.

La situation n’est pas seulement chaotique aux urgences de l’hôpital d’Orsay. Dans la maternité, des parents ont été accueillis dans des conditions insalubres. «Les fenêtres étaient mal isolées, il manquait un radiateur et il faisait trop froid lors de notre arrivée», a témoigné un jeune père de famille à CNEWS.

L’heure n’est d’ailleurs pas à l’optimisme. Le personnel ne s’attend en effet à aucun changement jusqu’au déménagement de l’hôpital prévu en 2024.