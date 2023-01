Vers un retour en force des gilets jaunes ce samedi ?

Les gilets jaunes ont répondu à l'appel d'un collectif pour une mobilisation organisée ce samedi 7 décembre à Paris, contre l'inflation, la réforme des retraites et l'utilisation du 49.3.

Une mobilisation de grande ampleur attendue samedi ? Les gilets jaunes se rendront dans la rue ce samedi 7 décembre, après un appel du collectif Gilets Jaunes et Citoyens en colère, afin de protester contre l'inflation, la réforme des retraites dont le projet doit être rendu public le 10 janvier prochain, et qui devrait être synonyme de recul de l'âge du départ en retraite, ainsi que les nombreux recours au 49.3 du gouvernement.

Pour ce premier rassemblement de l'année 2023, certains gilets jaunes y voient le début d'un mouvement de grande ampleur. «La situation est explosive, ce que je ressens, et avec tous les contacts que j'ai dans les milieux ouvriers et patronaux, c'est que ça va péter. Et ça va péter très grave si le gouvernement s'entête», alerte Jacline Mouraud, une figure des gilets jaunes.

La militante a indiqué qu'il «suffit seulement d'une petite allumette pour allumer la mèche».

Le collectif Gilets jaunes a déposé samedi une demande de manifestation auprès de la préfecture de police de Paris pour une mobilisation partant de la place de Breteuil (7e et 15e arrondissements) et à destination de la place du Bataillon-du-Pacifique (12e arrondissement).

De son côté, une autre manifestation a été déclarée par le collectif Vigi médias entre le 7e arrondissement de Paris et le 13e arrondissement de Paris.