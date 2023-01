Cyril Chabanier, président de la CFTC : «Si l'âge du départ en retraite est repoussé, nous entamerons un mouvement de mobilisations de grande ampleur»

Alors qu'il sera reçu ce mercredi 4 janvier par la Première ministre Elisabeth Borne, dans le cadre des négociations avec les partenaires sociaux sur le projet de la réforme des retraites, le président de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) Cyril Chabanier a confié à CNEWS ses ambitions.

Le bras de fer se poursuit entre le gouvernement et les syndicats concernant le projet de réforme des retraites. Au lendemain d'une première série de rendez-vous entre la cheffe du gouvernement et les partenaires sociaux, Elisabeth Borne va recevoir le président de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) Cyril Chabanier, dont le syndicat revendique plus de 140.000 adhérents.

Qu'attendez-vous de cet entretien avec la Première ministre ?

Nous espérons faire changer le gouvernement d'avis concernant les deux premiers volets de ce projet de réforme des retraites (l'emploi des seniors ainsi que la prise en compte de la pénibilité du travail dans le calcul du montant du versement de la retraite, ndlr).

On sait d'ores et déjà que le gouvernement tiendra sa position concernant le recul de l'âge légal du départ en retraite, mais nous pensons pouvoir jouer notre rôle dans l'obtention de garanties sur ces thématiques, y compris le calcul de la majoration du montant de pension pour enfant, que l'on voudrait voir effective dès le premier enfant (contre le troisième actuellement, ndlr).

Une répartition plus juste entre les personnes bénéficiant d'une retraite après une carrière dans le secteur privé et celles dans le secteur public est aussi un des points que nous défendrons, de même qu'une prise en compte plus franche de la pénibilité du travail dans le calcul de l'allocation de retraite.

Mardi, Elisabeth Borne a insisté sur le fait que l’âge de départ à la retraite de 65 ans n’était pas un «totem», vous n'y croyez pas ?

On nous a bien fait comprendre que ce n'était pas négociable. A chaque tour des négociations, nos revendications ont été rapidement balayées du revers de la main. [Mais] on pense pouvoir apporter un mixte de solutions sur d'autres points présents dans ce projet de réforme des retraites.

Qu'envisagez-vous si le gouvernement persiste et signe sur le recul de l'âge du départ en retraite ?

Le jour de la présentation du projet de réforme des retraites, le 10 janvier, nous nous réunirons avec les principaux syndicats, la CGT, la CFDT, Unsa, Fsu, etc.

Si l'âge du départ en retraite est repoussé, alors nous signerons un communiqué commun et entamerons un mouvement de mobilisations de grande ampleur.