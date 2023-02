Alexis Corbière : «quand le peuple veut avoir de meilleures conditions de travail (...), nous sommes jugés comme paresseux»

Le peuple «est jugé comme paresseux» lorsqu’il «veut avoir de meilleures conditions de travail», a estimé le député LFI de Seine-Saint-Denis, Alexis Corbière dans la Matinale de CNEWS de ce lundi 6 février.

Le député LFI de Seine-Saint-Denis, Alexis Corbière, est revenu, ce lundi 6 février dans la Matinale de CNEWS, sur les besoins de la population alors que la grogne sociale ne cesse de grandir contre la réforme des retraites voulue par le gouvernement.

«Ceux qui défendent les conditions de travail des salariés et le droit à la retraite sont jugés comme des paresseux», a affirmé Alexis Corbière.

«Depuis toujours, quand nous, le peuple, voulons avoir de meilleures conditions de travail et du temps de repos, nous sommes jugés comme paresseux. Ce n’est pas le droit à la paresse. Dire, au bout d’un moment quand on a un certain âge, que l'on peut faire autre chose que le travail, ce n'est pas de la paresse», a-t-il ajouté.

Pour appuyer ses propos, le député Insoumis de Seine-Saint-Denis a estimé que «faire vivre un club sportif ou une association et s’occuper de ses petits-enfants, c’est utile socialement, mais ce n’est pas rémunéré donc ce n’est pas de la paresse».