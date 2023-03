Réforme des retraites : les syndicats en opération tractage pour remobiliser

En attendant la grande mobilisation contre la réforme des retraites, la CGT s’active sur tous les fronts pour mobiliser un maximum de sympathisants. Le but : inciter le plus de personnes à faire grève à partir du 7 mars et, ainsi, espérer faire plier le gouvernement.

A seulement trois jours de la prochaine journée de mobilisation contre la réforme des retraites, les syndicats veulent inciter le plus de monde possible à faire grève le 7 mars prochain. A Marseille, la CGT distribue des tracts devant les sorties de métro.

Face à l'enthousiasme de certains passants, Nordine Ziani, secrétaire général de l’Union locale CGT de Joliette-Saint-Lazare, n’a pas caché sa joie. «La dame a dit qu’elle serait là le 7, le 8, le 9 et plus s’il faut. C’est magnifique, ils nous reboostent. Nous, on se battra jusqu’au bout, on ne va pas lâcher» a-t-il expliqué.

La CGT est très active dans tous les secteurs du département. Nicolas Gugliemacci, secrétaire général de l’Union locale de la CGT à Vitrolles, s’est occupé du collage d’affiches dans les espaces publics. «Je pense que le 7 va être le début du durcissement du mouvement. L’arrêt de l’économie, c’est la seule solution au bout d’un moment malheureusement» a-t-il affirmé.

«Il faut que les grands patrons, qui dirigent la France contrairement à ce que l’on pense, appellent le gouvernement en disant qu’il faut arrêter la casse parce que ça va leur coûter plus cher que ce que ça va leur rapporter au final» a continué Nicolas Gugliemacci.

Les différentes unions de la CGT se tiennent prêtes pour le 7 mars prochain, journée de mobilisation qui pourrait être reconduite les jours suivants.