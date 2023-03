Un homme écroué pour suspicion d’acte terroriste remis en liberté

Un homme écroué pour suspicion d’acte terroriste a été remis en liberté sous bracelet électronique. L’homme s’en était pris à un policier pendant une garde à vue en novembre 2022.

Les faits remontent au mois de novembre 2022. Alors qu'il est en garde à vue après avoir effectué des voyages suspects au Kosovo et en Arabie saoudite, un certain Noé. E. a tenu des propos lesbophobes contre une fonctionnaire de police. Sa garde à vue est alors prolongée. À l'annonce de cette décision, l'homme s'est jeté sur un policier et a tenté de prendre une arme en criant «Allah akbar», avant d'être maîtrisé.

Ce lundi, l'individu a été remis en liberté sous bracelet électronique, une décision surprenante au regard du profil du suspect. «Je voudrais rappeler ici que le terroriste de 18 ans qui avait assassiné le père Hamel, était lui-même sous contrôle judiciaire avec un bracelet électronique. Il y a donc une prise de risque qui interpelle», s'est étonné l'ancien magistrat, Georges Fenech.

Deux condamnations pour délits terroristes

Et pour cause, le suspect de 22 ans n'est pas un inconnu. Noé E. a déjà fait l'objet de deux condamnations en 2018 et en 2019 pour des délits terroristes. Lors des perquisitions à son domicile, les enquêteurs avaient notamment retrouvé un testament dans lequel il se qualifiait «d'humble serviteur d'Allah», ainsi qu'une machette neuve, un couteau de chasse et un gilet tactique. Mais au début du mois de mars, une expertise psychologique a estimé qu'il était compatible avec une remise en liberté.

«On aurait pu logiquement penser qu'un individu qui présentait manifestement un caractère dangereux puisse être maintenu en détention jusqu'à la comparution et son jugement», a ajouté Georges Fenech. Cette décision a pourtant été saluée par son avocat. Selon lui, les faits reprochés à son client n'ont aucun caractère terroriste.