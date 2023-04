Réforme des retraites : la porte d'un poste de police incendiée par des manifestants à Rennes (vidéo)

Les portes d'un commissariat de police et d'un centre culturel ont été incendiées en marge d'une manifestation contre la réforme des retraites à Rennes ce vendredi soir.

Une montée de la violence. La porte d'un poste de police du centre de Rennes et celle d'un centre des congrès ont été incendiées ce vendredi soir lors d'une manifestation contre la décision du Conseil constitutionnel validant l'essentiel de la réforme des retraites.

Le poste de police, vide, a été incendié au moyen notamment de poubelles enflammées. Les flammes ont été éteintes au bout de quelques minutes après l'intervention d'un canon à eau de la police.

«les auteurs seront poursuivis», affirme darmanin

Quelques minutes plus tard, peu avant 22h, les manifestants ont mis le feu à la porte du Couvent des Jacobins, un ancien édifice religieux reconverti en centre des Congrès sur la place Sainte-Anne, au centre-ville. Le début d'incendie a également été maîtrisé rapidement avec l'intervention du canon à eau.

«Les dégradations et attaques ce soir à Rennes, contre un commissariat et le Couvent des Jacobins, par des casseurs déterminés à en découdre sont inacceptables», a immédiatement réagi sur Twitter le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, et a également affirmé que «les auteurs seront poursuivis».