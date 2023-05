Alors que près de 30.000 personnes se sont installées sur un terrain privé de 70 hectares à l'occasion du Teknival, le propriétaire des lieux est allé à la rencontre des festivaliers et espère ne pas subir trop de dégradations sur son champ.

Une occupation surprise. Prévenu ce jeudi de l'arrivée de près de 30.000 festivaliers, le propriétaire de ce champ de Villegongis, dans l'Indre, n'a pas caché sa surprise, non sans une légère inquiétude quant à l'état de sa propriété après le départ des fêtards. Venus célébrer le Teknival, ces derniers ont assuré au propriétaire des lieux qu'aucune dégradation ne serait réalisée.

«Ce qui aurait été bien, ça aurait été de prévenir longtemps à l'avance et de demander la permission au propriétaire et à tout le monde pour se mettre d'accord, cela aurait été mieux», affirme Dominique, le propriétaire des lieux. «J'ai parlé avec eux, ils ne sont pas méchants», a abondé l'agriculteur.

Deux heures de ménage par jour

Installés illégalement, tous les festivaliers sont répartis sur les 70 hectares du propriétaire, qui n'a pas l'air gêné, mais qui a quand même un souhait : «Je n'espère qu'un truc, c'est qu'ils ramassent tous les déchets après leur passage, mais je pense qu'ils vont le faire», a-t-il dévoilé aux reporters de CNEWS.

Et justement, pour permettre aux festivaliers de nettoyer régulièrement le site, la musique est coupée pendant deux heures chaque jour. «On a deux heures pour faire du ménage, on a dégueulassé, on nettoie, c'est la moindre des choses», assure un des fêtards.

Malgré cette cohabitation forcée, le propriétaire n'a constaté aucune dégradation, et a d'ores et déjà annoncé qu'il ne porterait pas plainte pour l'occupation de son champ, qui n'est pas cultivé actuellement.