Haute-Garonne : un détenu tente d'étrangler un surveillant lors de son transfert vers le tribunal

Un détenu de 28 ans, incarcéré au centre de détention de Seysses, au sud de Toulouse, a tenté d'étrangler un surveillant pénitentiaire cette semaine. Il est suspecté de «tentative de meurtre».

C'est aux alentours de 12h20 ce jeudi, qu'un surveillant pénitentiaire du centre de détention de Seysses a été agressé par un détenu âgé de 28 ans. Le surveillant accompagnait cinq détenus qui devaient être extraits et présentés au tribunal, lorsque l'un d'entre eux a décidé de s'arrêter et a tenté d'étrangler l'agent.

«C'est à ce moment-là que le détenu l'encercle avec l'avant-bras, il l'étrangle et l'amène au sol, et cela se produit à côté d'un bâtiment où encore deux collègues féminins sont en fonction, et fort heureusement elles donnent l'alerte et se rendent très rapidement sur place afin d'aider leur collègue», raconte un surveillant de l'établissement.

Un manque d'effectif dénoncé depuis plusieurs années

Très choquée, la victime a été prise en charge par les secours et a déposé plainte. Le détenu était connu pour des faits de violence. Face à cette situation compliquée, les syndicats alertent sur le manque de personnel.

«On a un manque d'effectif qui est quand même assez conséquent et on le dénonce depuis quelques années», rappelle le secrétaire local Force Ouvrière (FO) Justice de Seysses, Jérôme Combelles.

Au lendemain de cette attaque, les agents pénitentiaires ont retardé leur prise de service et ont décidé de ne reprendre leur poste qu'après le transfert du détenu. Ils ont fini par obtenir gain de cause vers 10h30 ce vendredi. Une enquête a été ouverte par le parquet de Toulouse.