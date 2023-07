«Dans les faits, ça ne sert pas à grand-chose» : les Français sceptiques concernant les mesures sécuritaires prévues pour le 14-juillet

Face au climat tendu qui touche la France depuis la mort de Nahel tué lors d'un refus d'obtempérer, le gouvernement a décidé d'accroître le dispositif de sécurité entourant les festivités du 14-Juillet.

La Fête nationale approche. Ce vendredi 14 juillet et dans la nuit du 13, le dispositif de sécurité sera renforcé pour éviter tout débordement. Cependant, les Français ne sont pas tout à fait rassurés.

C'est dans un entretien au Parisien que la Première ministre, Elisabeth Borne, a annoncé que le week-end du 14-Juillet bénéficierait d'un renforcement du dispositif sécuritaire.

«Les moyens seront massifs pour protéger les Français pendant ces deux jours sensibles. Je viens par ailleurs de signer dans un décret publié ce dimanche au Journal Officiel, l’interdiction de la vente, du port et du transport de mortier d’artifice à cette occasion», a-t-elle déclaré.

Pour ce passant interrogé par CNEWS, l'interdiction de la vente de mortier d'artifice ne suffira pas à préserver le calme. «On en trouve sur internet, il suffit d’un VPN et on commande où l’on veut», a-t-il estimé.

«C'est bien sur le papier de dire qu'on va davantage réguler la vente de mortiers, mais dans les faits, ça ne sert pas à grand-chose», témoigne un autre.

45.000 policiers et gendarmes mobilisés pour le 14-Juillet

Quelques jours seulement après les émeutes, le risque de nouvelles tensions est élevé. Le nombre de force de l’ordre déployé sur le territoire devrait être à nouveau très important.

«Je pense qu’il y aura plus de 45.000 policiers et gendarmes qui seront mobilisés parce que d’ores et déjà sur les plans de repos et sur l’organisation de la prise de service des policiers, on nous a demandé d’avoir le même rythme que celui que l’on avait le soir des émeutes», a expliqué au micro de CNEWS, le porte-parole SCIP Police, Matthieu Valet.

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, reviendra plus en détails sur les moyens mobilisés partout en France pour assurer la sécurité lors de la Fête nationale du 14-Juillet.