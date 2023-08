«On veut que ce qui nous a été légué ne disparaisse pas» : un petit village normand collecte plus de 400.000 euros pour sauver son église

La commune de Comblot (Normandie), composée de 64 habitants, a réuni plus de 400.000 euros pour la rénovation de son église du XIIe siècle, soit plus de dix fois son budget annuel. Les fonds ont été récoltés via une association.

Une mobilisation réussie pour sauver l’église du village. Avec l’aide de son association, Béatrice de Vilaine a réuni près de 400.000 euros avant de permettre la rénovation de l’église de la commune de Comblot, en Normandie, qui compte seulement 64 habitants.

«Il a fallu créer cette association puis chercher les fonds. La commune a fait un emprunt de vingt ans», a détaillé Béatrice de Vilaine, directrice de l’association «Comblot sauvegarde».

Depuis 2008, de nombreux travaux ont pu être effectués afin de rénover de nombreuses parties de l’église de la petite commune, comme le confessionnal ou la chaire, pour la plus grande joie des habitants, qui ont également contribué à cette rénovation. «On a fait du mieux qu’on a pu. Une église, c’est comme une maison : ça s’entretient», a notamment témoigné une habitante.

Une église nommée pour le prix Trévise

Tous ces travaux ont fini par payer puisque l’église a reçu une nomination pour le prix national Trévise 2023. Une nomination qui enchante grandement Xavier Goutte, maire de la commune. «C’est un symbole et on tient à ce que ça perdure», a-t-il expliqué.

Ce prix, remis par la fondation «La sauvegarde de l’art français», récompense chaque année des restaurations architecturales et leur mise en valeur. Un prix honorifique, accompagné d’une dotation de 5.000 euros pour poursuivre l’entretien du lieu.

Les votants ont jusqu’au 25 août pour sélectionner l’édifice qu’ils souhaitent élite et voter sur le site de la fondation.