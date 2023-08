«Nous sommes en prison chez nous» : les habitants d'un immeuble HLM de Nice soumis aux «lois» d'un gang de dealers

À Nice (Alpes-Maritimes) les habitants d'un immeuble HLM sont à bout. Depuis quelques années, un gang de dealers fait la loi. Insultes, intimidations sont leur quotidien. Ils ont créé un Collectif pour dénoncer ces agissements.

Une situation invivable. Un groupe de dealer fait régner sa loi dans un immeuble HLM de Nice (Alpes-Maritimes), intimidant les habitants au quotidien. Des conditions de vie dénoncées par les victimes au micro de CNEWS.

L'intimidation passe notamment par un contrôle des sacs des habitants lorsqu'ils souhaitent rentrer à leur domicile.

«C'est une véritable mafia. C'est 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Nous sommes en prison chez nous», témoigne un habitant du domicile HLM auprès de CNEWS, de manière anonyme. Selon lui, un drame pourrait survenir si la situation n'est pas réglée rapidement.

Dans le hall du bâtiment, les menaces et intimidations sont bien lisibles. Entre stigmates de représailles - des boîtes aux lettres incendiées - et dessins d'armes sur les murs, on retrouve également les plaques d'immatriculation de policiers ainsi que les tarifs des produits stupéfiants.

un bailleur social CORROMPU ?

Selon un ancien employé du bailleur social, l'organisme est au courant de la situation. «Je dirais que certains employés de ce bailleur font en sorte que cela ne remonte pas (les actions mises en place par les habitants, NDLR). Parce qu'il y a des petites affaires qui se règlent entre eux», explique-t-il à CNEWS, sous couvert d’anonymat.

Les démarches effectuées par les habitants de cet immeuble niçois ne «montaient pas plus haut et on essayait de nous changer notre façon d'agir».

Contacté par nos journalistes, le bailleur social n'a pour l'instant donné aucune réponse.