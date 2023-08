L’immigration coûte plus à l’Etat qu’elle ne rapporte, révèle une étude

A l'approche de l'examen de la loi immigration, la question du coût de l'immigration en France se pose de plus en plus.

Combien est-ce que cela coûte ? Entre prestations sociales, frais médicaux ou recettes fiscales, combien coûte réellement l'immigration en France ?

Un solde négatif

Le coût de l'immigration est au coeur d'une étude réalisée pour l'association Contribuables associés. Cette dernière regroupe des données qui touchent aussi bien à l'immigration régulière qu'irrégulière.

Ainsi, Benoît Perrin, directeur général de Contribuables associés, a expliqué à CNEWS les résultats de cette étude. «L’immigration rapporte à la France à peu près 116 milliards d’euros par an, mais elle coûte 170 milliards par an. Donc le solde est largement négatif pour le contribuable français puisque l’immigration coûte à la France chaque année un peu plus de 54 milliards d’euros.»

Un débat avant le Parlement

Dans le détail, cette étude met en avant qu'en 2022, sur les 12,36 milliards d'euros versés au titre du RSA en France, près de 3 milliards l'ont été à des personnes immigrées.

La somme grimpe à 41,44 milliards d'euros pour les dépenses liées à la maladie et 25,5 milliards pour les pensions de retraite.

Une étude qui se penche également sur les recettes engendrées par l’immigration. «L’immigration en terme de recettes, c’est naturellement tout ce qui est recettes fiscales et tout ce qui est contributions sociales », a précisé Benoît Perrin.

Une étude qui a donc pour vocation de traiter l’immigration et son coût de la même manière que les autres politiques publiques menée mais aussi de mener les débats à l’approche du projet de loi immigration.