Immigration : Le gouvernement lance une enquête sur les mineurs isolés

Alors que le nombre de mineurs isolés étrangers a presque doublé dans certains départements depuis le début de l'année, le gouvernement a décidé de lancer une mission visant à «objectiver les flux».

Face à l'augmentation du nombre de mineurs non-accompagnés (MNA) en France, les autorités ont lancé cette semaine une enquête flash sur la gestion des entrées.

Celle-ci devrait concerner environ un tiers des départements, dont celui des Alpes-Maritimes, où le dispositif d'accueil départemental est actuellement saturé.

«réduire significativement l'immigration»

En provenance principalement de Guinée, Côte d'Ivoire, Tunisie et Soudan, 3.673 mineurs isolés ont fait l'objet, entre le 1er janvier et le 16 août, d'un placement dans un foyer du département, selon les chiffres de la préfecture, contre 1.793 pour la même période de 2022, soit plus du double.

Sur l'ensemble du territoire, cet été, «Nous avons eu deux fois plus de mineurs isolés étrangers par rapport à l'année précédente», a d'ailleurs affirmé sur CNEWS la secrétaire d'Etat chargée de l'Enfance, Charlotte Caubel.

Autre problème rencontré : la délinquance. Près de la moitié des centres pénitentiaires pour mineurs sont aujourd'hui occupés par des MNA.

Une situation problématique, que le gouvernement souhaite rapidement régler alors que le chef de l'Etat Emmanuel Macron s'est dit prêt, dans un entretien au Point publiée la semaine dernière, «à réduire significativement l'immigration».