Essonne : Une femme agressée par son ex-compagnon à coup de fer à repasser

Une femme a été agressée par son ex-compagnon, mardi dernier, dans l'Essonne, sous les yeux de ses enfants. La victime a été rouée de coups et brûlée au fer à repasser.

Une affaire sordide. Une jeune femme de 31 ans a été sauvagement agressée par son ex-compagnon, ce mardi 12 septembre, alors qu'elle se trouvait à son domicile, à Athis-Mons (Essonne). Selon les enquêteurs, la victime aurait été rouée de coups et brûlée avec un fer à repasser. Une enquête a été ouverte par le parquet d'Evry.

«Mardi matin, à 8h30, mes collègues ont été appelés pour une personne qui déambulait dans la rue, et qui se présentait sans habits. Elle présentait également des plaies sur le corps et des traces de fer à repasser», a détaillé Claude Carillo, secrétaire départemental Alliance police 91.

«Il l'a tirée au sol, il l'a déshabillée, puis elle a voulu chercher de l'aide, donc elle est venue sonner chez moi. Mais le problème c'est que je dormais, donc je n'ai pas entendu l'interphone. C'est seulement après cela que j'ai vu qu'il y avait plein de policiers dehors. À ce moment j'ai compris qu'il s'était passé quelque chose de grave», a précisé une voisine de la victime.

La victime filmée contre son gré devant ses enfants

Selon les premiers éléments de l'enquête, la jeune femme aurait également été filmée contre son gré, tout cela sous les yeux de deux de ses enfants âgés de 8 et 10 ans. «La mère et les enfants ont été examinés par un médecin, et un apport psychologique a également été fourni», a assuré Claude Carillo.

L'auteur présumé des faits, un homme âgé de 30 ans de nationalité congolaise, ne serait pas le père des deux enfants. Face à la brutalité des faits, la souffrance vécue par la jeune femme marque encore les esprits dans le quartier. «C'est très choquant. Qu'un homme fasse ça à une femme, c'est inadmissible», a déploré une voisine. «On ne s'attendait clairement pas à ça, c'est une résidence qui est assez calme», a raconté un autre voisin.

Une enquête a été ouverte par le parquet d'Evry.