Inflation : l’argent de poche des adolescents est-il sacrifié ?

Comme les autres dépenses de la plupart des ménages, l’argent de poche est lui aussi concerné par l’inflation. Pour autant, certaines familles ne veulent pas le supprimer.

Malgré l’inflation qui ne cesse de durer, les foyers français ne veulent pas priver leurs enfants d’argent de poche.

Selon un récent baromètre réalisé par la start-up Pixpay, il y aurait même plus d’adolescents qui recevraient de l’argent de poche qu’en 2022.

En effet, en France, 57% d’adolescents bénéficieraient d’argent de poche tous les mois. C’est 7% de plus qu’en 2022.

De plus, la somme versée par les ménages aurait elle aussi augmenté, et ce, malgré l’inflation.

Le baromètre de Pixpay affirme que les enfants âgés entre 10 et 18 ans reçoivent 36 euros par mois, soit 3 euros de plus qu’en 2022 et 5 euros de plus qu’en 2021.

Selon Caroline Ménager, co-fondatrice de Pixpay, «les parents n’ont pas envie de rogner sur le budget de l’argent de poche qu’ils vont donner à leurs enfants, même dans un contexte compliqué».

«C’est un moment très symbolique pour l’adolescent», a-t-elle ajouté.

Apprendre à gérer un budget

Interrogé par CNEWS, plusieurs d’entre eux ont affirmé utiliser cet argent «pour aller manger avec des amis», «économiser pour s’acheter des habits» ou encore «pour acheter des livres».

Pour Virginie, mère de Chris, l’argent de poche qu’elle donne à son fils est nécessaire, il lui permet «de mieux gérer son budget» et ainsi le responsabiliser.