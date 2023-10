Iran : le sort d'une jeune fille dans le coma suscite l'émoi dans le pays

Un peu plus d'un an après la mort de Mahsa Amini, tuée en Iran par la police des mœurs pour un voile mal porté, une adolescente de 16 ans, Armita Garawand, se trouve dans le coma. Elle aurait été battue dans le métro car elle ne portait pas de voile.

La colère explosera-t-elle à nouveau en Iran ? Selon une ONG iranienne, basée en Norvège, une jeune fille de 16 ans serait actuellement dans un état grave après avoir été battue par la police des moeurs dans le métro de Téhéran. Son agression supposée prend de l'ampleur en Iran, alors que ce vendredi sa compatriote emprisonnée Narges Mohammadi, militante reconnue pour son action pour défendre les droits, a reçu le pris Nobel de la Paix.

Les faits se seraient déroulés le 1er octobre dernier, selon les informations relayées par l'ONG iranienne, Hengaw. Sur les vidéos de surveillance du métro de Téhéran, on aperçoit l’adolescente Armita Garawand entrer dans le wagon du métro. La jeune fille n’est pas voilée bien que la loi l’impose. Quelques secondes plus tard on retrouve Armita inconsciente portée par ses camarades de classe qui la transporte hors du métro. Elle est ensuite évacuée et emmenée à l’hôpital.

Selon la même ONG, la jeune femme aurait été frappée par des femmes membres de la police des mœurs et sa tête aurait heurté le sol. Armita aurait été repérée sans son voile et battue dès son entrée dans la station de métro. Elle aurait tout de même pu rejoindre le quai avant de s’écrouler dans le métro.

Une version réfutée

Une version différente de la presse officielle iranienne qui affirme que l’adolescente s’est évanouie après une chute de tension. Le directeur général du métro de Téhéran a de son côté nié toute altercation verbale ou physique.

L'ONG Hengaw a également alerté sur la situation des parents qui se trouveraient actuellement sous pression du gouvernement iranien.

Dans une interview accordée aux médias d'Etat, les parents ont soutenu la version officielle de la chute de tension. La mère d'Armita a ainsi déclaré : «J’ai vu les images du métro donc je ne pense pas que les rumeurs soient exactes. J’ai vu comment elle est tombée et comment ses amies l’ont tiré de là. Il n’y avait rien de spécial, ils veulent en faire tout un plat».

Hengaw a publié sur son site une photo de l’adolescente dans le coma sur son lit d’hôpital. Elle est reliée à une sonde gastrique, la tête et le cou couverts de bandages.

L’état de santé de la jeune fille inquiète des membres de la communauté internationale, son agression rappelle celle mortelle qui a visé Mahsa Amini le 16 septembre 2022 et qui avait été suivie par une vague de protestations et une répression sanglante.