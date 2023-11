Inondations : «tout est perdu, tout est mort», le désarroi d'un boucher du Pas-de-Calais dont le commerce est ruiné par les eaux (vidéo)

Depuis près de deux semaines, le Pas-de-Calais est victime d'intempéries d'une puissance inédite, avec des pluies torrentielles et rivières en crue qui provoquent des inondations. Une situation qui laisse derrière elle des milliers de sinistrés désemparés devant l'ampleur des dégâts.

Une situation d’urgence. Alors que les pluies sont quasi-incessantes depuis près de deux semaines et que les sept rivières du département sont en vigilance orange crues, la ville de Blendecques est particulièrement affectée par les inondations. Des inondations qui occasionnent d’immenses dégâts et qui laissent les habitants de la commune dans un profond désarroi.

Des «dizaines de milliers d’euros» de dégâts

«Tout le stock alimentaire, dont deux congélateurs, un cumulus, tous les plats pour les traiteurs, les barquettes, ainsi que tout mon matériel, tout est perdu, tout est mort, regardez encore l’eau qui coule des murs» déplore Loïc, un boucher de Blendecques, qui constate les dégâts dans la réserve de son établissement.

De l’eau, qui a tout ravagé sur son passage. Machines, marchandises, congélateurs ou encore la chambre froide, les dégâts pour cette boucherie-charcuterie se comptent en dizaines de milliers d’euros. «C’est impossible de rallumer le courant car les disjoncteurs ne font que de sauter, et toutes les prises ont pris l’eau», explique le boucher.

En moins de 24 heures seulement, c’est tout l’établissement qui a été victime des intempéries et des inondations. Depuis samedi, Loïc essaie tant bien que mal de sauver ce qui peut encore l’être. Mais devant l’ampleur du désastre, impossible d’envisager pour l’instant une réouverture. «Je pense que cela va être très long à se remettre en place, on est abattu et écœuré», a-t-il expliqué.

Le département placé en état de catastrophe naturelle

En déplacement dans le Pas-de-Calais, Emmanuel Macron a annoncé mardi que «toutes les communes qui l'ont demandé», soit 214 dans le département et «une trentaine dans le Nord», seraient classées en état de catastrophe naturelle après les inondations qui ont meurtri la région.

Le chef de l'État a également annoncé le déblocage d'un «fonds de soutien» de 50 millions d'euros à destination des collectivités touchées. Un autre «fonds exceptionnel de soutien» pour les agriculteurs, y compris ceux de Bretagne et Normandie touchés par les tempêtes, sera également lancé.