Marc Fesneau : «La proposition de LFI pour un prix plancher sur le lait c'est un modèle soviétique»

Invité du Grand Rendez-Vous ce dimanche, le ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Marc Fesneau, a maintenu que «la proposition de LFI pour un prix plancher sur le lait», formulée en novembre, relevait d'«un modèle soviétique».

Marc Fesneau persiste et signe : la proposition de loi de La France insoumise (LFI) sur les prix planchers des matières premières agricoles, rejetée en novembre à l'Assemblée, relevait d'un «modèle soviétique». Sur le plateau de CNEWS, le ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, invité du Grand Rendez-Vous, a soutenu que les annonces faites en ce sens samedi par Emmanuel Macron n'ont rien à voir.

Fin novembre, LFI avait en effet proposé au vote un texte visant notamment à encadrer les marges des distributeurs, de l'industrie agroalimentaire, et à instaurer des prix planchers «plus rémunérateurs» pour les agriculteurs. Le texte avait été rejeté par 168 voix contre 162, notamment à cause de la majorité macroniste, alors que ses différents articles avaient été approuvés individuellement.

A l'époque, la ministre déléguée chargée notamment de la Consommation, Olivia Grégoire, avait déjà dénoncé des mesures rappelant «Cuba ou l'Union soviétique avec les succès que nous leur connaissons».

Tenir compte des «questions inflationnistes»

Mais, samedi, lors de sa visite au Salon de l'agriculture, Emmanuel Macron a dit s'être fixé pour objectif «qu'on puisse déboucher sur ces prix planchers qui permettront de protéger le revenu agricole et de ne pas céder à toutes les pratiques les plus prédatrices qui aujourd'hui sacrifient nos agriculteurs et leurs revenus».

Ce «prix plancher» sera fondé sur l'indicateur de coût de production agricole sur lequel chaque filière (volailles, lait, viande bovine...) a dû se mettre d'accord pour objectiver les coûts de production des agriculteurs. Et, selon Marc Fesneau, cela n'a rien à voir avec la proposition formulée par LFI en novembre.

«Ils proposaient, si j'ai bonne mémoire, le fait qu'en début d'année le gouvernement décide d'un prix fixe», notamment pour le lait, a-t-il argumenté. «Ça c'est un truc de système soviétique. J'attire votre attention sur le fait que vous faites ça en 2022, au début de l'année vous n'avez pas la guerre en Ukraine. Vous dites "le prix c'était 1,20€" et vous ne tenez pas compte des questions inflationnistes».

Les élus LFI, de leur côté, n'ont pas manqué de souligner les similitudes entre les annonces d'Emmanuel Macron et leur texte rejeté il y a plusieurs mois. «Il y a quelques semaines, le ministre Marc Fesneau s'opposait encore à leur mise en place. Aujourd'hui, le président de la République vient d'annoncer vouloir mettre en place ces prix planchers. Nous prenons acte de ce changement de position, acquis par les luttes vigoureuses des agriculteurs», a commenté le parti dans un communiqué.