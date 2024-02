«Mon chat est revenu éventré» : un tueur de chats sévit dans le Var depuis près d'un an

Depuis près d'un an, un tueur de chats sévit dans un hameau du Castellet dans le Var. Plus de 10 félins ont ainsi été victimes d'actes de cruauté et les habitants sont très inquiets.

Les propriétaires de chats d'un hameau du Castellet (Var) vivent dans l'angoisse. En moins d'un an, plus de 10 félins ont été tués ou victimes d'actes de cruauté. Une habitante, Anaïs, a perdu ses quatre bêtes au mois de mars.

«Mon chat est revenu éventré. Donc on l'a emmené au vétérinaire, et le lendemain, j'avais 2 chats qui sont décédés d’empoisonnement», a-t-elle expliqué à CNEWS. Son quatrième chat a disparu au même moment. «Je pense que ce sont des gens qui n’aiment pas les animaux déjà».

Fanny, une autre habitante du Castellet, habite à quelques mètres de chez Anaïs. En juin dernier, son chat Roméo s'est fait tirer dessus avec un pistolet à air comprimé. Il a reçu plusieurs plombs dans la patte, tandis que Croquemou, son deuxième chat, a été empoisonné et souffre à présent de séquelles neurologiques.

«On les aime beaucoup mais pour tous les deux, on en est à plus de 5.000 euros. Et niveau frais de vétérinaire, c'est compliqué», confie-t-elle.

Ces habitants ont déposé plainte à la gendarmerie, où une enquête a été ouverte. Mais en attendant, les propriétaires d'animaux de compagnie du quartier évitent de laisser sortir leurs bêtes sans surveillance.