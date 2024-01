Mayenne : Un chat retrouvé 7 ans après sa disparition à 800 km de son foyer

Un couple de Parigné-sur-Braye, en Mayenne, a reçu un appel assez inattendu. Un homme de Saint-Jean-de-Maurienne, à 887 kilomètres de leur lieu de résidence, leur a indiqué qu’il avait retrouvé leur chat qui était perdu depuis sept ans.

Un happy end inhabituel. Ce mardi 9 janvier, un couple habitant la commune de Parigné-sur-Braye, dans le département de la Mayenne, a reçu un coup de fil inattendu. Sept ans après la disparition de leur chatte Choupette, une personne, qu'ils ne connaissaient ni de près ni de loin, a appelé le couple pour leur apporter une excellente nouvelle. Ce dernier leur a rapporté que leur chatte était bien vivante et qu’elle se trouvait actuellement à Saint-Jean-de-Maurienne, en Savoie, à 887 kilomètres de leur lieu de résidence.

Mathieu, 40 ans, le père de famille, se rappelle encore la soirée où Choupette a disparu : «C’était un soir où il faisait très chaud. Choupette était sortie et on avait laissé la fenêtre ouverte, mais elle n’est jamais rentrée».

«Il a eu le bon réflexe de faire lire sa puce»

Avec Stéphanie, sa compagne, ils ont tout fait pour retrouver leur animal de compagnie. «On a fait des affiches, on a recherché, on est allés voir les voisins, les commerçants du coin… Mais personne ne l'avait vue», a raconté Stéphanie au Courrier de la Mayenne.

Sept ans plus tard, un «monsieur de Savoie» a donc appelé au domicile du couple pour indiquer qu’il était avec le chat. Interloquée, Stéphanie a demandé des photos et des vidéos du chat. «Ce monsieur est bénévole dans un refuge pour animaux et il a eu le bon réflexe de faire lire sa puce», a déclaré Stéphanie.

«Ça faisait un an et demi que le monsieur voyait Choupette traîner dans sa résidence», a précisé la mère de famille. Choupette va donc retrouver son foyer pour le plus grand bonheur de la famille.