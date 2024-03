JO 2024 : voici le dispositif policier déployé pour la cérémonie d'ouverture

Ce mardi 5 mars, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a détaillé le dispositif de sécurité des Jeux olympiques, qui débuteront dans moins de cinq mois. La cérémonie d'ouverture réunira plus de 300.000 personnes sur les quais de Seine.

C’est un dispositif impressionnant qui sera mis en place pour la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris. Près de 45.000 forces de l’ordre seront déployées pour le lancement du plus grand événement sportif au monde. Une organisation exceptionnelle pour se préparer à toutes les éventualités.

«Il n’y a pas de menace terroriste caractérisée qui concerne les Jeux olympiques et paralympiques au moment où nous parlons. 60 jours nous séparent du moment le plus critique, le montage notamment des tribunes, mais aujourd’hui, les services de renseignement sont particulièrement affûtés et nous mettons énormément de moyens, avec la justice, en surveillance, en espionnage, mais aussi en forces de l’ordre pour qu’il ne se passe rien dans cette magnifique aventure», a expliqué le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, ce mardi 5 mars sur France 2.

Parmi les mesures mises en place pour la cérémonie d’ouverture figurent la fermeture de l’espace aérien de 19 heures à minuit, aux alentours de Paris, ainsi que la présence importante de tireurs d’élite et de drones.

Près de 30.000 policiers et gendarmes mobilisés quotidiennement

Une stratégie d’entrave a également été mise en place par le ministère de l’Intérieur avec un million d’enquêtes concernant les personnes liées de près ou de loin aux Jeux olympiques.

«Ceux qui porteront la flamme, tous les bénévoles qui vont aider, les centaines de milliers de personnes qui vont être dans les agences de sécurité privées, qui vont organiser ce magnifique événement dans 44 villes en France, tous vont être criblés par l’État. Ceux qui sont étrangers en situation irrégulière et ceux qui sont à un service de renseignement seront retirés», a ajouté Gérald Darmanin.

Chaque jour durant la période des Jeux olympiques, plus de 30.000 policiers et gendarmes seront mobilisés pour assurer la sécurité.