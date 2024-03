Sécurité des JO 2024 : «5.000 personnes peuvent passer à l'acte d'une manière ou d'une autre», selon Gérald Darmanin

Dans une interview au JDD, Gérald Darmanin alerte sur le risque d'attentat terroriste pendant les JO de Paris cet été. Le ministre de l'Intérieur demande à ses services «une vigilance de tous les instants» et évalue à 5.000, le nombre de personnes «pouvant passer à l'acte» durant l'événement.

«Les Français ont raison, la menace terroriste vient quasiment exclusivement de l'islam radical», constate au préalable le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer dans les colonnes du JDD ce dimanche 10 mars. Le patron de la place Beauvau confie passer une «demi-journée par jour» à la préparation des Jeux olympiques de Paris.

Entre l'organisation, le recrutement des volontaires et la menace terroriste, les services de renseignement sont sur tous les fronts. Côté sécurité, plus de 20.000 personnes sont suivies par le ministère de l'Intérieur dans et à l'extérieur du pays. Certaines personnes «sont venues, ou voudraient venir en France mais toutes n'y sont pas» et ont interdiction d'y entrer, confie le ministre.

Des individus parfois très jeunes

Parmi les personnes surveillées, «5.000 peuvent passer à l'acte d'une manière ou d'une autre», et 800 sont suivies physiquement et quotidiennement en France, détaille encore le ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin note également le rajeunissement des personnes susceptibles de passer à l'acte, «avec des gens de 11, 12 et 13 ans qui sont une nouveauté pour nos services».

Si le risque de terrorisme islamiste est particulièrement surveillé, Gérald Darmanin évoque aussi les autres menaces qui planent sur les JO de Paris, notamment celle de l'ultragauche : «Ils peuvent viser le capitalisme. Ce qui est aussi le cas de l'écologie radicale qui ne passera sans doute pas à l'acte physiquement, mais contre les biens. On a vu ce dont ils étaient capables à Sainte-Soline». Un risque «d'incendie criminel, un assassinat contre une somme d'argent», n'est également pas à exclure selon le ministre.

Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer compte sur la mobilisation des forces de l'ordre. Il promet aux policiers et militaires le soutien de l'État à travers des primes, des heures supplémentaires payées en temps réel, ainsi qu'un «grand système social de garde d'enfants».