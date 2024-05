Laïcité dans le football : la FFF rappelle les règles

La Fédération française de football a rappelé dans un courrier aux présidents de ligues et de districts qu’ils étaient tenus de faire respecter l’interdiction de porter des collants ou des casques. La FFF craint que ces objets soient détournés pour en faire des signes liés à l’islam.

La Fédération française de football fait face à un phénomène de plus en plus récurrent dans les matchs amateurs : cacher ses genoux en portant des shorts plus longs ou des collants de sport.

«Il y a eu une recrudescence en fin d’année dernière des signalements de comportements qui n’étaient pas conformes et le président de la ligue de football amateur, Vincent Nolorgues, a adressé une lettre rappelant les grands principes qui sont aussi les valeurs du football. Les valeurs de la République (…) sont aussi les valeurs du football», a témoigné Eric Borghini, patron de la commission fédérale des arbitres.

Des sanctions possibles pour le joueur et le club

Pour lutter face à ce phénomène en hausse, la FFF a rappelé dans un courrier destiné aux présidents de ligues et de districts que ces équipements n’étaient autorisés que pour des raisons médicales avérées, et non pour des raisons religieuses.

Si un joueur ne respecte pas la tenue du règlement de la FFF, il risque de ne pas participer à la rencontre. Et en cas de refus de sa part de quitter le terrain, la rencontre ne pourra pas se jouer.