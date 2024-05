Émeutes en Nouvelle-Calédonie : des touristes français toujours bloqués malgré le début des évacuations

Alors que l’évacuation de touristes français en Nouvelle-Calédonie a commencé ce samedi, sur place, la situation «reste difficile». Nombreux sont ceux à attendre un appel, dans l'espoir de pouvoir rentrer alors que leurs frais s'allongent de jour en jour.

Pour de nombreux touristes français, les vacances paradisiaques ont viré au cauchemar. Antoine est arrivé en Nouvelle-Calédonie le 25 avril pour trois semaines de vacances, cela fait près de deux semaines qu’il est bloqué sur le territoire, sans nouvelles d’un potentiel rapatriement.

Mais sur place, ces jours supplémentaires ont un coût, 150 euros par jour et par personne, et aucune prise en charge n’est prévue par les assurances. «J’ai appelé mon assureur, il m’a dit que rien n’était pris en charge à part un rapatriement médical donc côté assurance il n’y a rien, même chose pour la carte bancaire. On ne sait pas aujourd’hui comment nous allons pouvoir être remboursés sur l’ensemble des frais induits par ce confinement», a confié Antoine Lelièvre, venu de Clermont-Ferrand.

«On est encore dans l’inconnu»

Même constat pour Amaury, venu avec sa compagne et trois autres amis. Ils auraient dû rentrer ce dimanche à Paris, mais tous les vols commerciaux sont suspendus depuis le 14 mai : «On appelle tous les jours le commissariat pour avoir des nouvelles, on a rempli le document que tous les métropolitains doivent remplir mardi dernier pour nous recenser sur place et depuis on est dans l’attente».

«On envoie des mails tous les jours pour savoir ce qu’il va se passer, quand on va rentrer… On est encore dans l’inconnu pour le moment», a-t-il ajouté.

L’évacuation de touristes français bloqués en Nouvelle-Calédonie a débuté ce samedi, la fin d’une longue attente. Les personnes qui ont rempli le formulaire en ligne sont contactées et décollent à bord d'appareils militaires depuis l'aérodrome de Magenta à Nouméa, vers l'Australie et la Nouvelle-Zélande, avant de prendre un vol commercial à leurs frais.