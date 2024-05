Manuel Bompard sur la réforme de l'assurance-chômage : «Gabriel Attal veut piquer de l'argent sur les cotisations pour venir abonder le problème de déficit de l'Etat»

Invité du Grand rendez-vous ce dimanche, Manuel Bompard, coordinateur de La France insoumise, a accusé Gabriel Attal de vouloir «piquer de l'argent sur les cotisations pour venir abonder les problèmes de déficit de l'Etat» avec sa réforme de l'assurance-chômage.

Quand Gabriel Attal assure qu'un durcissement des règles d'indemnisation de l'assurance-chômage est la voie «vers le plein emploi» il se trompe, selon Manuel Bompard. Invité du Grand rendez-vous, ce dimanche 26 mai, le coordinateur de La France insoumise (LFI) a accusé le Premier ministre de vouloir «piquer de l'argent sur les cotisations pour venir abonder les problèmes de déficit de l'Etat».

Manuel Bompard estime que la réforme soutenue par Gabriel Attal est du même ordre que celle faite en 2019. Et, si le Premier ministre affirme que cette dernière a «montré ses résultats», le coordinateur de LFI n'est pas du même avis.

«Il y a un rapport de la Dares (la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, ndlr) qui a été fait sur la conséquence en matière d’emploi de la réforme de 2019 sur l’assurance-chômage, a-t-il développé. On parle de 20.000 créations d’emploi, il y a 350.000 emplois non pourvus en France et plus de 5 millions de personnes qui sont en recherche d’emploi».

«Mettre la main sur la caisse de l'Unédic»

Manuel Bompard soupçonne ainsi Gabriel Attal de vouloir «mettre la main sur la caisse de l'Unédic», le service public chargé de la gestion de l'assurance-chômage en France, qui est selon lui «excédentaire».

«Il veut venir piquer de l’argent sur les cotisations pour venir abonder les problèmes de déficit de l’Etat, voilà la véritable intention derrière cette réforme, fustige le coordinateur de LFI. Sauf que cette réforme elle va avoir une conséquence extrêmement claire, [...] c’est sans doute à peu près 30% des personnes qui ont droit à une indemnité chômage aujourd’hui qui vont la voir baisser.»