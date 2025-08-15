Toute l’actu en direct 24h/24
Sécheresse : des communes du Var suspendent tous les permis de construire pour préserver l'eau

Dans le Pays de Fayence, dans le Var, depuis deux ans et demi, certaines communes ont suspendu tous les permis de construire pour faire face à la sécheresse et préserver l'eau.

Dans l’arrière-pays varois, les neuf villages du Pays de Fayence font figure d’exception. Depuis janvier 2023, ils ont gelé tous les permis de construire pour cinq ans. L’objectif : préserver l’eau dans une région frappée de plein fouet par les canicules à répétition.

Aucune maison ne peut plus être construite ni aucune piscine, même privée. Le maire de Callian lui-même, François Cavallier, juge la décision «radicale». Elle est toutefois assumée et «bien pesée parce qu'on en a senti les conséquences», affirme-t-il.

«On n'a plus d'eau»

«Le secteur de l’immobilier, du BTP, la raréfaction des logements, ce n’est pas rien. On a bien vu de toute façon qu’on était à un point où on n’avait pas beaucoup d’autre choix et on l’a expliqué comme ça : on n’a plus d’eau. La seule chose responsable à faire c’est de mettre un coup d’arrêt à l’urbanisme.»

Du côté des habitants, le message semble être passé. Auprès de CNEWS, l'une d'entre eux estime qu'«il y a eu trop d'abus», tandis qu'un autre voit d'un bon œil «de faire attention au niveau de l'eau». «Les piscines, c'est un peu trop, on a ce qu'il faut autour. On a des lacs et la mer pas loin», ajoute ce dernier.

Le Pays de Fayence a encore deux ans et demi de gel devant lui mais une baisse des tensions sur certaines nappes phréatiques a déjà été observée. La stratégie locale protège donc bel et bien la ressource en eau mais elle ralentit aussi l'activité des artisans et entreprises du bâtiment dans la région.

