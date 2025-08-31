«Je ne comprends pas qu'on vienne voler des objets dans un lieu saint» : l'église d'un village de Dordogne ciblée par des pillards

Les portes de l'église d’un village de 470 habitants situé en Dordogne ont été forcées ces dernières semaines. Les malfrats en ont profité pour dérober du matériel et pour commettre des dégradations au sein de ce lieu saint.

La sérénité règne dans ce village de 470 habitants au cœur de la Dordogne. Néanmoins, depuis quelques jours, l’église de Badefols d'Ans, qui était ouverte toute la journée, reste fermée.

«Depuis l’incident, on nous réclame la clé. Soit on donne la clé quand on connaît les administrés, sinon on vient ouvrir l’église pour que la personne puisse se recueillir», a affirmé Sylviane Grandchamp, la maire de la commune à CNEWS.

Du mobilier a été dérobé

Des dégradations et des vols ont été commis ces dernières semaines. Le tronc a été forcé et l’argent présent sur place a été volé. Des bougies allumées ont été étalées au sol, des portes ont été fracturées et un tapis a même disparu.

«Je trouve que c’est un manque de respect de venir voler des objets dans une église, car c’est l’église du village, elle appartient à tout le monde… Je n’admets pas qu’on vienne dans un lieu saint faire des choses de la sorte. Ils ont même fait des petits graffitis sur le mur du fond où ils ont écrit des prénoms par exemple», a raconté l'édile à CNEWS.

Les habitants rencontrés sont scandalisés par de tels actes. «Je trouve ça terrible parce que c’est quand même le patrimoine des petites communes et même en général», a témoigné une riveraine auprès de CNEWS. «Je pense que c’est un scandaleux. Je ne sais pas ce qu’il faut faire…», s'est interrogé un autre habitant de la commune.

Les objets du culte n’ont heureusement pas été volés, mais ils vont être déplacés et mis en sécurité, car pour le moment, il n’est pas prévu d’installer de caméras.

«Les gendarmes m’ont demandé pourquoi je n’avais pas mis de caméras, mais je n’en voyais pas l’utilité. En venir à la vidéosurveillance, non, non… On a pris la décision de fermer l’édifice dans un premier temps, car on ne peut plus la laisser ouverte en permanence», a expliqué la maire du village sur CNEWS. Après une longue hésitation, la maire de la commune a finalement décidé de porter plainte.