Antisémitisme : quel bilan en France au premier semestre 2025 ?

Plus de 600 actes antisémites ont été relevés en France durant le premier semestre 2025. Des chiffres en baisse par rapport à l'an dernier mais toujours préoccupants.

Un antisémitisme inquiétant. 646 actes antisémites ont été recensés entre janvier et juin 2025, contre 891 à la même période l’an passé, d’après le ministère de l’Intérieur. Des données révélées à la fin du mois d'août.

Si une baisse d’environ 27% est relevée, les chiffres restent toutefois nettement supérieurs à ceux enregistrés avant les attaques du Hamas le 7 octobre 2023,

Parmi les 646 agissements décomptés, 422 sont des atteintes aux personnes et 224 aux biens. Dans le détail, le ministère de l'Intérieur a comptabilisé 99 actes antisémites en janvier, 98 en février, 96 en mars, 88 en avril, 126 en mai et 139 en juin.

Une montée de l’antisémitisme partout en Europe

Durant ce semestre, deux rabbins ont par exemple été agressés ou encore des lieux tagués. En 2022, soit un an avant les attaques du Hamas le 7 octobre, 436 actes antisémites avaient été recensés sur l’année contre 1.676 en 2023, soit plus de 284% d’augmentation. Du jamais vu. De plus, ces chiffres peuvent être revus à la hausse puisque certaines victimes ne portent pas plainte.

La France, qui compte la plus grande communauté juive d’Europe, n’est pas le seul pays touché par une recrudescence des actes antisémites. Portées en partie par le conflit israélo-palestinien, ces agressions ont atteint des niveaux alarmants partout sur le continent