«Le drapeau palestinien ne représente pas seulement la Palestine, il est aussi le contraire du drapeau français», charge Gilles-William Goldnadel

«Le drapeau palestinien ne représente pas seulement la Palestine, il est aussi le contraire du drapeau français», a chargé Gilles-William Goldnadel ce dimanche sur CNEWS. L'avocat a évoqué l'annonce de certaines mairies françaises de hisser l'étendard de l'enclave palestinienne lundi 22 septembre, jour de la reconnaissance de l'Etat de Palestine par la France.