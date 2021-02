Vidéo : un mouton sauvage sauvé et débarrassé d’une toison de 35 kg en Australie

Trouvé au début du mois de février dans une forêt australienne, ce mérinos en piteux état a pu recevoir des soins et surtout être tondu pour la première fois depuis cinq ans. Ce sont un peu plus de 35 kg d’une épaisse laine qui lui ont été retirés. Une toison de poids mais insuffisante de quelques kilos pour décrocher le titre de la toison la plus lourde tondue au Guinness World Records.

Nommé Baarack par ses sauveteurs, cet animal était retourné à l’état sauvage pendant au moins cinq ans selon les estimations des membres du centre de sauvetage qui l'ont recueilli.

La vie de cet ovidé était menacée à cause de l’épaisseur prise par sa toison tout au long de cette période. La masse de laine emmêlée avait alourdi la bête qui était mal en point et avait réduit son champ de vision et ses mouvements.

Devant l’état pitoyable de ce mouton, la personne qui l’avait trouvé, a décidé de le confier immédiatement aux volontaires du Edgar’s Mission Farm Sanctuary, un centre dédié au sauvetage des animaux d’élevage, situé près de Lancefield, à environ 60 km au nord de Melbourne.

«Il semblerait que Baarack était autrefois un mouton domestique qui a appartenu à un élevage car il lui reste des traces de marquages à l’oreille», a déclaré Kyle Behrend, membre du sanctuaire animalier australien qui l'a recueilli.

«Les moutons doivent être tondus au moins une fois par an sinon leur toison continue de pousser, comme ce fut le cas ici avec Baarack. Chaque jour, sa laine devenait de plus en plus longue, et son sort de plus en plus désespéré, tandis que ses chances de survie devenaient de plus en plus minces. Beaucoup de gens ne rendent pas compte que la laine peut facilement se transformer en une toison encombrante car elle continue de croître tout au long de la vie du mouton», a-t-il ajouté.

Une tonte nécessaire et vitale qui a duré une heure

La domestication et la sélection des races d'ovins par l'homme au fil des siècles, ont abouti à l'existence de nombreuses espèces de moutons, en particulier le mérinos, qui nécessite une tonte annuelle pour assurer le bien-être à ces animaux. «Si vous ne le faites pas, les moutons vivent dans un état dégradé qui peut avoir des conséquences mortelles pour eux», a-t-il expliqué.

Il aura fallu une heure aux volontaires du centre, armés de tondeuse et de ciseaux, pour le libérer de ce manteau de laine devenu pesant et handicapant – un processus qui en moyenne ne prend pas plus de quelques minutes pour un résultat d’environ 5 kg de laine pour une tonte annuelle.

Néanmoins, cette toison d'un poids de 35,4 kg n'égale pas celle de Chris, un autre mouton sauvage australien, découvert en 2015, et actuel détenteur du Guinness World Record de la toison la plus lourde tondue avec 41,10 kg.

Baarack se remet maintenant et reprend des forces en compagnie d'autres individus de son espèce. Il peut voir clairement pour la première fois depuis des années et s’adapte à sa nouvelle vie au centre animalier où le personnel a indiqué que ce mouton retourné à l’état sauvage leur avait été amené in extremis.

«Nous ne pouvions pas croire qu’il y avait réellement un mouton vivant sous toute cette laine», a indiqué le centre animalier sur sa page Facebook.

«Débarrassé de cette toison, véritable fardeau de plus de 35 kg, Baarack est en effet plus léger à plus d’un titre. Car il ne devra plus lutter pour trouver sa nourriture et un abri pour la nuit. Il ne sera plus à la merci des prédateurs et des aléas de la météo. Il peut voir maintenant le monde plus clairement et distinctement», a-t-il conclu

