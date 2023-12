Nouvel An : voici «Le Défouloir», une salle où tout casser pour oublier 2023 (vidéo)

En vogue depuis quelques années en France, les salles de démolition permettent à tout type de public de venir passer ses nerfs sur de la vaisselle et du mobilier. En cette période de fêtes, le public est au rendez-vous au «Défouloir» de Lille (Nord) afin de se libérer des mauvaises ondes de l’année 2023.

Un concept original : se libérer l’esprit en détruisant tout sur son passage. Détrompez-vous, ce couple n’est pas en crise. Il est simplement venu se défouler et s’amuser.

«Là, on décompresse bien et on pète tout… Juste avant le Nouvel An, c’est une bonne manière de dire : “au revoir“ à l’année et laisser les problèmes derrière», ont expliqué les deux amoureux au micro de CNEWS.

Au «Défouloir» de Lille (Nord), une seule et simple règle : être équipé et tout casser.

«Dans cette salle, on est en train d’installer de la vaisselle, des bouteilles, du multimédia… C’est une session prévue pour deux personnes qui dure à peu près une vingtaine de minutes», a détaillé Anael Callens, le gérant des lieux, sur CNEWS.

Au total, la session a couté 50 euros au couple pour se défouler pendant vingt minutes avec des bouteilles, des verres, des assiettes et du multimédia dans l’une des salles du complexe.

Une hausse de la fréquentation en fin d’année

L’établissement a connu une hausse de sa fréquentation ces derniers jours avec 35 visiteurs quotidiens contre une vingtaine habituellement.

«On a des gens qui viennent vraiment en fin d’année pour clôturer l’année 2023 et relâcher vraiment tout ce qu’ils ont vécu cette année et pouvoir ainsi passer à l’année 2024», a précisé le patron du Défouloir.

A la fin de la séance, quand tout est en miettes, les casseurs ont le sentiment d’être relaxés et épuisés.

«Je me sens détendue et un peu fatiguée car mine de rien, on dépense de l’énergie mais je me sens calme», a affirmé Manon Rudloff sur CNEWS.

Un sentiment largement partagé par son compagnon. «C’est plutôt sportif comme activité, je ne pensais pas que ça le serait autant. Cela use pas mal mais ça fait bien», a abondé Maxime Pires à notre micro.

Certains clients ne viennent que pour se lâcher quand d’autres sont envoyés par leur psychologue dans le cadre d’une thérapie.