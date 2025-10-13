Hygiène Office : publique et le bien-être au cœur de la performance des organisations

Dans cet épisode, Olivier Casado reçoit Tom Vieillemard, Responsable gestion et finance, et Inès Vieillemard, Responsable développement chez Hygiène Office, entreprise spécialisée dans des solutions d’hygiène et d’entretien des lieux de vie.

Hygiène Office accompagne les entreprises, les administrations, les particuliers pour lutter contre les parasites, les nuisibles et les champignons, sur les bâtiments ou les objets. 50 ans d’expérience, un savoir-faire reconnu et une volonté d’allier efficacité, fiabilité et respect des normes sanitaires.

Avec Tom et Inès, 3ème génération, nous revenons sur leurs parcours, leurs missions respectives et leur vision de la reprise de l’entreprise familiale Hygiène Office Placer l’hygiène publique et le bien-être au cœur de la performance des organisations.

Une conversation concrète, engagée et connectée aux réalités du terrain : https://www.hygiene-office.fr

