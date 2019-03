Australie : un concours insolite pour récolter des fonds pour des œuvres de bienfaisance

Attachés à des engins volants artisanaux en forme de planeurs, des concurrents ont plongé dimanche dans une rivière au cœur de la deuxième ville d'Australie.

L'objectif est de rester dans les airs le plus longtemps possible et les concurrents sont également jugés sur leurs costumes. Les participants ont donc sauté d'une plate-forme de quatre mètres.

Il s’agit d’un concours annuel pour amasser des fonds pour des œuvres de bienfaisance. Le gagnant de cette année, Mark Rees, a réussi à sauter de sept mètres.