Vidéo : La sensation Hamidou Diallo au concours de dunks, Stephen Curry battu au concours à trois points au All Star Game

Quelle première ! Le rookie Hamidou Diallo a remporté, dans la nuit de samedi à dimanche, le toujours très attendu concours de dunks du All Star Game à Charlotte pour sa première participation. Stephen Curry s’est, lui, fait voler la vedette par Joe Harris dans le concours à trois points.

Diallo, vêtu d’un t-shirt de Superman en-dessous de son maillot d’OKC, s’est distingué par un dunk en s’envolant par-dessus Shaquille O’Neal et ses 2m16. Une victoire qu’il a dédié à sa mère. «C’est pour ma maman», a déclaré Hamidou Diallo, qui avait d’autres dunks sous le coude. «Je devrais peut-être les garder pour la prochaine fois», a-t-il conclu.

Sur les terres de Charlotte, où il a grandi et son père Dell a joué, Stephen Curry a dû contenter de la deuxième place du concours à trois points, qu’il avait remporté en 2015. Avec un score de 24 points en finale, la star de Golden State a été battu par le joueur des Nets Joe Harris (26 points), alors que son frère Seth n’a pas dépassé le premier tour (16 points).

Enfin, Jayson Tatum, qui évolue aux Celtic, est sorti vainqueur du Skills Challenge en devançant en finale Trae Young (Hawks).