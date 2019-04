Brexit : un «no deal» de plus en plus probable

Alors que Theresa May a annoncé mardi vouloir réclamer aux dirigeants européens un nouveau report du Brexit, après un troisième rejet de son accord par le Parlement, le scénario d'un «no deal» semble désormais se profiler.

Nouvelles taxes, explosion des frais bancaires, embouteillages à proximité des ports... A Bruxelles, on craint le pire. Et pour cause, une sortie sèche de l'Union européenne serait catastrophique des deux côtés de la Manche.

En visite à Nantes, Pierre Moscovici, le Commissaire européen aux Affaires économiques et financières, Fiscalité et Douanes, a demandé aux entreprises de «se préparer ».