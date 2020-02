Washington prêt à prendre le contrôle de Nokia/Ericsson pour stopper la Chine dans la 5G

Fébriles face au géant chinois des télécoms Huawei, les Etats-Unis veulent s'associer à Nokia et Ericsson dans la bataille de la 5G. Cette nouvelle technologie promet de multiplier jusqu’à 20 fois la transmission des données sur les smartphones.

La 5G va également accélérer le développement des voitures autonomes, de la télémédecine, des villes connectées ou encore des maisons intelligentes.

Mais aujourd’hui, pour mettre en place cette technologie, un acteur reste incontournable : le géant chinois Huawei. Connu du grand public pour ces smartphones, il est aussi le leader mondial de l’équipement télécom.

Les opérateurs européens estiment que sans lui, la 5G prendrait 18 mois de plus pour être installée en Europe et qu’il en couterait 55 milliards d’euros supplémentaires. Mais pour les Américains les antennes de Huawei sont les oreilles de la Chine. Washington accuse l’équipementier d’espionnage et cherche des alternatives pour construire son propre réseau 5G.

Les Etats-Unis envisagent notamment un fond d’aide de 750 millions de dollars pour les entreprises qui y parviendraient. Et se dit donc prêt à entrer au capital de 2 équipementiers concurrents le finlandais Nokia et le suédois Ericsson.