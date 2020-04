Coronavirus : Donald Trump change de ton

Alors que Donald Trump a largement minimisé l'épidémie de coronavirus dans les premiers temps, le ton change à Washington.

Lors d'une conférence de presse hier à la Maison Blanche, le président américain annoncé des semaines très difficiles a venir : «Il faut appeler les choses par leur nom : c'est un fléau. La vague arrive, et elle arrive avec force. Je veux que chaque Américain se prépare pour les jours difficiles qui arrivent. On va passer deux semaines très difficiles. Et puis espérons le, nous verrons la lumière au bout du tunnel. Mais ce seront deux semaines très douloureuses, très très douloureuses.»

Donal Trump souhaitait à l’origine rouvrir le pays pour Pâques, le 12 avril… Changement de ligne, les experts de la cellule de crise ont convaincu le président de poursuivre des mesures de confinement partiel ou total selon les états pour 30 jours, sans quoi le bilan pourrait dépasser le million et demi de victimes.