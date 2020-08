Vidéo : Il fabrique un pistolet capable de lancer des masques sur les gens

Alors que l'épidémie de coronavirus continue de se répandre à travers le monde, le port du masque devient de plus en plus recommandé, voire imposé. Mais nombreux sont ceux qui refusent de s'y plier.

C'est notamment le cas aux Etats-Unis, où les manifestations se multiplient durant lesquelles les opposants invoquent une atteinte à leurs libertés individuelles. Pour y remédier, Allen Pan a peut-être trouvé la solution.

Ce Youtubeur, connu pour créer «dans la vraie vie» des objets fictifs (le marteau volant de Thor, le sabre laser de Star Wars...), a observé que les personnes les plus réfractaires au port du masque étaient généralement les plus prompts à défendre le deuxième amendement de la Constitution américaine, qui leur donne le droit de porter une arme. «A problème américain, solution américaine», lance-t-il alors pour expliquer comment lui est venue l'idée de construire un pistolet lanceur de masque.

Pour son invention, il a notamment utilisé des cartouches de CO2, afin de projeter le masque vers l'avant, ainsi que des aimants permettant aux lanières du masque de s'enrouler autour du visage et de ne pas retomber.

America has a pandemic problem so I solved it by making a gun: pic.twitter.com/WRaiuVU90K

— Allen Pan (@AnyTechnology) August 15, 2020