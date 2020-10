Manchester : les étudiants confinés

La recrudescence de l’épidémie de coronavirus se fait sentir à travers l'Europe.

Le Royaume-Uni a enregistré plus de 7.000 nouveaux cas ces dernières 24h et, déjà, des reconfinements locaux ont été opérés. Enfermés derrière ces grilles depuis samedi 26 septembre, 1.700 étudiants sont confinés dans deux campus de l’université de Manchester. En cause, la découverte de 127 cas positifs à la Covid-19 parmi eux. Une mesure que certains ont du mal à accepter.

Les étudiants sont invités à rester 14 jours dans leur chambre, même s’ils ne présentent aucun symptôme. Ils dénoncent une reprise des cours prématurée.

À Glasgow, 600 étudiants d’une résidence universitaire sont également confinés, 172 d’entre eux ont été contaminés au virus.