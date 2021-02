Covid-19 : le vaccin Pfizer efficace à 94%

L’efficacité du vaccin Pfizer BioNTech est confirmée par une étude israélienne publiée hier.

D’après les résultats de cette étude, qui a comparé 600.000 personnes vaccinées à 600.000 personnes qui n’ont pas reçu d’injection, le vaccin de Pfizer est efficace à 94% contre les cas symptomatiques de Covid. Il protège des formes graves de la maladie à 92%.

Toujours à 92%, il est aussi efficace contre les infections Covid, et donc contre la transmission du virus. Cette étude d’une ampleur exceptionnelle a été rendue possible grâce à un accord passé entre Israël et Pfizer : en échange d’une livraison rapide, Israël, qui a massivement vaccinée sa population, transmet ses données médicales au laboratoire.

