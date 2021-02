Vaccination : Des seringues capables de prélever 7 doses de Pfizer au lieu de 6

Une technologie qui pourrait être bien utile aux soignants. Des nouvelles seringues, développées par la Chine, permettraient de prélever sept doses de vaccin par flacon (tel que fourni par les laboratoires et dans lesquels on prélève les doses pour injection), au lieu de six actuellement.

C’est notamment le cas à Compiègne, comme le rapporte Le Parisien, où la polyclinique a reçu un stock de quelques centaines de ces seringues dites de «troisième génération».

Une seringue classique est composée de plusieurs parties distinctes qui faut assembler : le piston, l’embout, et l’aiguille. Or ces nouvelles seringues sont fabriquées en un seul morceau, et l’aiguille est «sertie», donc directement imbriquée dans le piston. Cela permet donc de réduire l’air qui circule à l’intérieur de la seringue, ce que les soignants appellent «l’espace mort», qui empêche de prendre plus de produit. Ainsi, ces seringues développées par une firme chinoise permettraient donc de prélever sept doses du vaccin Pfizer dans un seul flacon, au lieu de six.

7,5 doses théoriques

Un flacon de vaccin Pfizer contient 0,45 mL de produit. Il doit ensuite être dilué avec 1,8 mL de de chlorure de sodium, ce qui donne un total de 2,25 mL de vaccin une fois dilué, comme l'explique Franceinfo. Chaque injection doit contenir 0,3 mL de vaccin. En faisant la division, on en conclut donc qu’un flacon contiendrait, en théorie, 7,5 doses de vaccin. Or en pratique, il est impossible pour les soignants d’en prélever autant, à la fois à cause de «l’espace mort» dans les seringues, mais aussi car il reste toujours des résidus de produit sur les parois ou au fond du flacon. Or selon les informations du Parisien, les soignants de la polyclinique de St-Côme à Compiègne sont parvenus à récupérer sept doses par flacon grâce à ces nouvelles seringues.

Aucune annonce officielle n’indique toutefois si ces seringues vont être distribuées partout en France, ni à quelle fréquence.

L’Agence européenne du médicament recommande quant à elle toujours de prélever six doses de vaccin par flacon. Au début de la campagne de vaccination, les autorités préconisaient plutôt le prélèvement de cinq doses, mais après le signalement des soignants, qui affirmaient qu’il était possible d'en prélever une sixième, le seuil a donc été relevé par les autorités et le fabricant Pfizer.

La possibilité de prélever une septième dose ne signifie cependant pas qu’il sera possible de vacciner plus de personnes au total, puisque les contrats d’approvisionnement des vaccins ont été signés en nombre de doses et non en nombre de flacons.

