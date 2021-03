Covid-19 : quels sont les pays les plus stricts en matière de restrictions ?

Des restrictions partout en Europe pour lutter contre la Covid-19 et ses variants... Ou presque.

L’Allemagne et le Royaume-Uni font partie des Etats européens les plus stricts en la matière. Bars et restaurants, ainsi que salles de sport et commerces non essentiels sont fermés, même si les écoles ont été autorisées à rester ouvertes. En Italie et en Espagne en revanche, les restrictions sont appliquées au niveau local : 11 régions italiennes sont reconfinées depuis lundi, alors que les déplacements entre les régions espagnoles sont limitées, en plus d’un couvre-feu à partir de 22h jusqu’au matin.

Ailleurs dans le monde, d’autres pays plus avancés dans leur campagne de vaccination ont choisi d’assouplir leurs restrictions. En Israël, par exemple, le gouvernement a validé des mesures d’assouplissement avec la réouverture des bars et restaurants, grâce à un «passeport vaccinal».