Ile-de-France : des pharmacies ouvertes exceptionnellement aujourd'hui pour les tests Covid

Pour compléter les nouvelles mesures de confinement, une opération spéciale de dépistage est organisée ce dimanche 21 mars en région parisienne. Plus d'une centaine de pharmacies sont exceptionnellement ouvertes, afin de proposer des tests antigéniques aux Franciliens.

En complément des pharmacies de garde, déjà accessibles le week-end, des établissements ouvrent leurs portes dans presque tous les arrondissements de Paris pour cette opération de dépistage :

D'autres pharmacies proposent leurs services à travers l'ensemble des départements l'Ile-de-France tout au long de ce dimanche. La liste exhaustive est disponible sur ce lien.

Pour rappel, les tests antigéniques sont gratuits, et donnent des résultats en 15 à 30 minutes. Ils sont recommandés pour les personnes symptomatiques, dans les 4 premiers jours après l'apparition des symptômes, ainsi qu'aux «cas contacts», précise l'Agence régionale de santé.

«Dans le contexte d'importante reprise épidémique, l'importance de pouvoir faire un test au moindre doute est important pour se protéger et limiter la circulation virale», souligne l'ARS Ile-de-France à l'origine de cette campagne, en coopération avec l'Union régionale des personnels (URPS) pharmaciens.

Placée dans un confinement «nouvelle version» depuis ce samedi 20 mars, la région parisienne déplore une diffusion croissante du virus ces dernières semaines. Les éventuels effets de ces restrictions ne devraient pas intervenir avant une dizaine de jours encore.

#COVID19 : pour freiner le virus, au moindre doute, je fais le test. Ce weekend, plus de 120 pharmacies exceptionnellement ouvertes en IdF pour vous faire dépister. La liste est ici : https://t.co/StsVfOwVwj et pour en savoir plus, c'est là : https://t.co/enawKfkjH7

— ARS Île-de-France (@ARS_IDF) March 19, 2021