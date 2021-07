Vidéo : une Porsche du film «Le Mans» avec Steve McQueen aux enchères chez Sotheby's

Une Porsche 917 K, le modèle de voiture de course historique qui a participé aux 24 heures du Mans en 1970, est vendue aux enchères par Sotheby’s à New York (États-Unis).

L'aspect le plus singulier de cette voiture est qu'elle a figuré dans le film «Le Mans» de Lee H. Katzin avec Steve McQueen, sorti en 1971.

Avec sa livrée Gulf orange et bleue, la Porsche n°22 jouait le rôle du coéquipier et rival de la n°21 de Steve McQueen, précise Auto Plus. A la fin du film, cette voiture remportait même la course.

Dans la vraie vie, la voiture a bien participé au tournage, qui s’est déroulé pendant les 24 heures du Mans 1970, mais cette a été forcée à l’abandon après un accident au 50e tour de course.

Surpris par la pluie, le pilote Mike Hailwood, qui se trouvait alors en troisième position, est sorti de la piste.

La Porsche la plus chère jamais vendue

Le châssis réputé fragile ayant subi de lourds dégâts, Porsche a alors décidé de reconstruire intégralement la voiture et de la vendre à une écurie privée en Europe, où elle a participé à de nombreuses courses locales.

En 2012, un collectionneur a décidé de la faire entièrement restaurer à son état d’origine, telle qu’elle apparaît dans le film. Depuis, elle est restée dans cet état impeccable qui fait rêver tous les amateurs de belles voitures.

Cela en fait une pièce unique qui pourrait en faire la Porsche la plus chère jamais vendue, puisqu’elle est estimée entre 16 à 18 millions d'euros. Elle pourrait donc atteindre un prix record lors de cette vente estivale prévue les 13 et 14 août prochains.